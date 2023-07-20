流感，7月仍在流行中

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日本厚生劳动省14日公布的信息显示，截至本月9日的一周内，日本全国统计上报的流感患者人数为每个定点医疗机构1.66人。厚生劳动省等有关部门称，7月的流感患者人数依然超过流行判断基准（一个定点医疗机构1人）这种状况，还是自1999年采用现行统计方法以来的第一次。

流感自新型冠状病毒传播以后，没有出现大规模流行，此次的持续流行被认为是人们的免疫力降低所致。并且，日本自3月13日起，之前要求佩戴口罩的措施大幅放宽，基本交由个人自行判断决定，这可能成为另一个流感持续流行的因素。

厚生劳动省统计了在全国约5000家定点医疗机构接受诊疗的患者人数。3至9日的一周内为一家医疗机构1.66人，较前一周增加0.4人。从都道府县来看，患者数最多的是鹿儿岛县的27.31人，其次是长崎县（9.13人）和宫崎县（8.83人），由此可见，流感在九州地区的流行尤为明显。



接种流感疫苗的人（资料图片）

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