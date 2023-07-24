日中重启军事交流，中层干部交换意见

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（时事社北京电）受新冠疫情影响而中断的日本自卫队与中国人民解放军线下交流项目在时隔四年后重启，自卫队中层干部（校官级）访华团于7月17日在北京与中国军方智库人士交换了意见。访华团还拜访了中央军事委员会联合参谋部副参谋长景建峰（空军中将）。

景副参谋长指出，中日之间“依然存在严峻困难”，提到了两国防务部门的直通热线，强调了加强对话的重要性。访华团团长柳田笃志（一等海佐，相当于海军上校）回应表示“希望此次访问能够成为切实了解中方想法的一次机会”。

访华团于本月16日抵达中国，在截至24日的行程中，将访问山东省的北海舰队青岛基地等。

本交流项目由民间团体笹川和平财团主导创设，自2001年启动以来，两国军方中层干部每年互访，2012年因钓鱼岛问题导致中日关系恶化而中断。2018年得以恢复，2020年以后因新冠疫情影响而再次中断。有关方面正在协调今秋的中方军官访日事宜。



17日，访华团团长柳田笃志（左）与中方联合参谋部副参谋长景建峰（右2）等人员举行会谈（笹川和平财团提供，时事社）

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