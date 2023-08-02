东京大学构建完成光量子计算机原型模式

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东京大学副教授武田俊太郎等研究人员组成的团队在7月25日发行的美国物理学顶级学术周刊《物理评论快报》电子版上发文称，已经完成采用独特计算方式、将来可实现大型化的“光量子计算机”的原型模式，并实际进行了验证。

不同于现在按照二进制以非0即1的“比特”为单位处理信息的计算机，以0与1叠加的“量子比特”为单位的量子计算机在计算处理性能上可以实现飞跃式发展。

虽然需要真空或极低温环境的超导量子计算方式先行一步，但光量子方式在常温下也可以使用，操作上更为便利。不过，大型光量子计算机需要庞大的计算电路，为制造带来困难。

武田副教授的研究团队在2017年提出新的计算方式，将光切分为无数短“脉冲”，并让它们在环状电路内旋转，在一个计算电路内反复运算。2021年，研究团队验证了让一个带有信息的光脉冲旋转进行运算的技术。

此次，研究人员追加了可以让多个光脉冲旋转、相当于“内存”的电路，使用3个光脉冲进行了运算，验证了大型化“光量子计算机”的原型模式构建。

武田副教授表示，今后将追加可实现更复杂运算的功能，提高运算精度和质量，争取制造出大型通用量子计算机。

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