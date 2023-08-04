美国数据公司预测，日本在巴黎奥运会上能夺得12枚金牌

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美国大型数据企业Gracenote公司7月26日公布了有关明年巴黎奥运会的奖牌预测情况。按该公司预测，日本将获得金牌12枚，银牌和铜牌各21枚，共计54枚奖牌。奖牌总数与2021年东京奥运会的58枚基本持平，但金牌总数将从27枚降至半数以下。

柔道将以4枚金牌、共10枚奖牌的成绩位居各项目之首。男子66公斤级选手阿部一二三，以及他的妹妹、52公斤级选手阿部诗（均由PARK24）将蝉联奥运冠军，女子70公斤级选手新添左季（自卫队）、混合团体预计也将获得金牌。

新的比赛项目霹雳舞方面，日本将获得3枚奖牌，女子选手汤浅亚实（舞者名AMI）将获得1枚金牌。男子体操选手桥本大辉（顺天堂大学）预计将在个人全能和单杠项目上蝉联冠军。羽毛球女子单打选手山口茜（再春馆制药所）、击剑女子佩剑选手江村美咲（立飞控股）、自行车BMX男子自由式公园选手中村轮梦（WingArc1st）也将获得金牌。

东京奥运会期间，日本队夺得了摔跤项目中全部5个单项冠军，但预计只有女子50公斤级选手须崎优衣（KITZ）能在巴黎夺冠。田径比赛方面，男子20公里竞走选手山西利和（爱知制钢）将夺冠，游泳项目金牌数为零。



巴黎市政厅悬挂的奥运标志，3月13日（AFP/时事社）

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