可预防的癌症，造成经济损失1万亿日元

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日本国立癌症研究中心等机构的研究团队8月1日公布的一项估算结果称，截至2015年，可通过改善生活方式等进行预防的癌症所产生的经济损失约达1万亿日元。其中占据多数的是幽门螺杆菌感染导致的胃癌和以吸烟为重要因素而导致的肺癌。该研究团队指出，如果采取适当措施，即可减轻癌症带来的经济损失。

根据截至2015年的癌症患者人数，该研究团队通过相加直接医疗费用和因死亡或发病所造成的劳动损失，对经济负担进行了估算。结果显示，癌症整体经济负担达28597亿日元，其中属于可预防癌症所造成的损失为10240亿日元（男性6738亿日元，女性3502亿日元）。

从罹患部位来看损失金额，胃癌在男女性中均居首位，男性为1393亿日元，女性为728亿日元；其次是男性的肺癌，为1276亿日元，女性的宫颈癌，为640亿日元。

从风险因素来看，“感染”占居首位，造成的经济负担达4788亿日元，其中幽门螺杆菌导致的胃癌为2110亿日元，人乳头瘤病毒（HPV）导致的宫颈癌为640亿日元。另外比较突出的还有可导致肺癌等的“主动吸烟”，为4340亿日元，饮酒为1721亿日元。

研究团队指出，对本可预防的癌症所造成的经济损失进行估算，在日本还是首次。这项结果表明，接种HPV疫苗和推进戒烟，将有助于减轻经济负担。



位于东京都中央区的国立癌症研究中心中央医院

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