剃须加护肤，用美容功能抓住“男人心”

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日本家电企业现今正致力于扩大带有“美容功能”的电动剃须刀销路。由于新冠疫情促使视频会议沟通方式普及等原因，越来越多男性开始在意电脑屏幕上展示的自身容貌。各家企业纷纷摩拳擦掌，意欲借助兼顾剃须和护肤的高性能剃须刀，开拓男性在美容方面的新需求。

民间调查机构矢野经济研究所（东京）预测，2023年度的男性美容市场规模将达到2158亿日元，较疫情前的2019年度增长1.9%，该研究所相关研究人员分析认为，疫情激发了男性美容意识的提升。由于相关商品和服务消费活跃，用户也有望继续增加，所以预计今后还将平稳增长。

3年前，松下（东京）在业界首开先河，率先推出了这种类型的剃须刀。该公司的最新款“Lamdash”剃须刀可以同时实现剃须和美容功能。在脸部涂上化妆水以后，只要将侧面的离子板贴在脸部剃须，就可同时促进保湿成分的渗透。

宝洁日本公司（神户市）于去年9月在“博朗”系列中推出了可以交替使用美容和剃须刀头的款式。使用美容刀头时，可以利用剃须刀的振动和磁力促进化妆水的渗透。该公司介绍称，这款刀头替换型产品，无论作为剃须刀还是美容器具，都可以实现最佳的性能。

美容器械巨头雅萌公司于去年6月推出了首款电动剃须刀“温感剃须刀 HOT SHAVE”。通过温暖皮肤，使其紧致而有弹性，剃须也变得更加顺滑，公司希望抓住剃须市场的机遇，让护肤美容成为男性的生活习惯。

从家电量贩商店BIC CAMERA的销售情况来看，带有美容功能的剃须刀越来越受到青睐，店内公关人员对市场前景充满了期待，称近来的顾客群体扩大已扩大到了销售业务员等上班族中。



BIC CAMERA新宿西口店店员正在介绍带有美容功能的电动剃须刀

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