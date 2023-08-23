居家办公普及，办公楼需求减少，世界大城市或空心化？

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（时事社华盛顿）新冠疫情期间，居家办公模式在世界各地得到广泛普及。结合办公室出勤的“混合”工作方式也逐渐落地生根，预计大城市对办公和零售空间的需求将会减少。虽然对欧美主要城市的冲击尤为显著，但东京也无法免受影响。为了防止城市中心发生空洞化，似乎有必要转型发展教育和娱乐设施等。

麦肯锡全球研究院（MGI）7月公布的一份报告预测，到2030年全球主要城市办公空间需求将较2019年减少13%，零售空间需求减少9%，背景原因在于工作方式的变化和网购方式的普及。至于办公空间价格，报告推算认为，到2030年可能会蒸发8000亿美元。其中，纽约办公空间的损失为16%，伦敦零售空间的损失更是高达22%。而东京的办公空间和零售空间则分别为9%和2%，损失较小。

关于东京城市中心向郊外迁移问题不像欧美主要城市那么突出的原因，MGI董事华强森列举了公共交通工具的发达，还有一点是城市中心承载着各种行业和用途，并不存在金融等特定行业过于集中的现象。不过，从2022年秋季的统计来看，东京的企业员工每周办公室出勤天数平均仅为3.4天，可以看出混合办公模式的潮流。

为阻止大城市发生空洞化，写字楼转型住宅是否可行？华强森认为，写字楼并不是以居住为前提而建，转型比较困难；他还表示，需要发挥领导力，把居民和其他利益相关人员凝聚在一起，以期实现教育、文化、娱乐等建筑用途的多样化。



美国大城市中心地区写字楼的空置空间十分明显，8月10日，华盛顿市内

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