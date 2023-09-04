日本家庭收入差距依然较大

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8月22日，厚生劳动省公布了2021年的“基尼系数（衡量收入差距的指标）”调查结果。结果显示，由于收入少于在职人群的老年家庭增多，不含养老金等部分的“原始收入”较2017年的上一次调查出现恶化，收入差距几乎达到与2014年历史最高值相当的水平。

基尼系数的取值范围在0到1之间，差距越大，数值越接近1。1962年以来，日本基本上每3年实施一次调查，本次因新冠疫情影响推迟了一年，于2021年7到8月期间实施，调查了8042户家庭，问卷回收率为41.2%。

根据调查，原始收入的基尼系数为0.5700。2017年为0.5594，历史最高值是2014年的0.5704。从原始收入中扣掉税金和社会保险费用，再加上养老金等社会保障服务的部分，即再分配后的基尼系数为0.3813，意味着通过再分配，收入差距改善了33.1%。厚生劳动省强调称，该结果反映了再分配机制所产生的一定效果。

每户家庭的平均原始收入为423.4万日元，再分配后的平均收入为504.2万日元。其中，65岁以上的老年人家庭原始收入为124.7万日元，再分配后的收入为364.1万日元，高达原始收入的2.92倍。



厚生劳动省，东京都千代田区

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