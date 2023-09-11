60%受访者赞成夫妻异姓

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日本厚生劳动省下属的国立社会保障与人口问题研究所8月22日公布了全国家庭动向调查结果。数据显示，关于夫妻姓氏问题，61.0%的受访者表示“没有必要使用相同姓氏，可以接受不同姓氏”，赞成“应该以法律形式承认同性婚姻”的受访者比例也达到了75.6%。

对夫妻异姓的支持率达到2008年开始实施调查以来的最高水平，对同性婚姻的支持率较2018年的上一次调查上升了大约6个百分点。

此项调查每5年实施一次。此次的最新调查实施于去年7月，针对16470户家庭发放调查问卷，并对拥有配偶的5518名女性的回答进行了分析。

结果显示，提交了婚姻登记表的夫妻比例为99.4%，随丈夫姓的比例为95.2%。自2008年实施调查以来，这两项数据均未出现明显变化。

2008年调查的夫妻异姓支持率为42.8%，2013年为41.5%，2018年为50.5%。2018年调查的同性婚姻支持率为69.5%。

另外，妻子在工作日的单日家务时间平均为4小时7分钟，丈夫仅为47分钟；休息日分别是4小时36分钟和1小时21分钟。妻子在工作日花费的育儿时间为8小时44分钟，丈夫为1小时57分钟，休息日则分别为12小时4分钟和7小时3分钟。

认为“婚后应该男主外女主内”的受访者比例为29.5%，认为“孩子3岁左右以前，母亲最好放弃工作，专心育儿”的比例为61.0%，两项数据均创历史最低水平。



厚生劳动省，东京都千代田区

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