韩国政府将与国际原子能机构协同行动

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（时事社首尔电）韩国政府称，东京电力福岛第一核电站核污处理水排海行为“没有科学技术上的问题”。尹锡悦政府将与国际原子能机构及日本政府合作，监控排放情况，共享信息，努力消除民众根深蒂固的不安情绪。

韩国总统尹锡悦8月18日表示“信任”国际原子能机构认定日本排海计划符合国际标准的评估结果，但舆论调查显示，大约有80%的韩国受访者对排海行为感到担心。消费者的不安情绪日益加剧，回避海鲜类食物的“远离水产”现象也在不断蔓延。

着眼于明年春季大选，韩国最大在野党“共同民主党”就核污处理水问题炮轰尹锡悦政府，称其“纵容威胁国民健康和安全的核污染水排海行为，相当于渎职”。在野党议员宣称排海行为是“放射性恐怖主义行径”，煽动反日情绪，22日在首尔的日本大使馆门前举行了抗议活动。

开始排放核污处理水的24日，16名反对派大学生闯入日本大使馆所在的大厦，后被警方逮捕。相关人士透露，多名学生在一层被捕，另有少数人冲到了大使馆领事部所在的8层出入口附近。

韩国总理韩德洙在24日的记者会上安抚民众称“专家认为，只要按照计划排放，韩国就无需担心”，并表示计划继续维持对福岛等8县的水产品进口禁令，直到民众放心为止，所以没有必要担忧。



24日，多名试图闯入首尔日本大使馆的韩国大学生被警方逮捕（EPA/时事社）

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