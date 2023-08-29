中国全面暂停进口日本水产品

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（时事社北京、香港电）中国海关总署24日宣布，由于日本政府已将东京电力福岛第一核电站核污处理水排放入海，决定从即日起全面暂停进口日本水产品。中国是日本最大的出口对象国，此举不可避免将对日本的水产业者和食品企业造成影响。

此前，中国对福岛、宫城等10个都县(*1)的水产品实施了进口禁令，此次则将禁令范围扩大到了日本全国。海关总署解释称此举符合世界贸易组织（WTO）的有关规定，并强调禁令是“保护中国消费者健康”的正当措施。中国外交部发言人汪文斌在当日举行的记者会上表达了中方的不满，称对日本的行为“表示坚决反对和强烈谴责”。

中国主张日本所谓的核污处理水是“核污染水”，此前已于7月大幅加强了针对日本食品的检疫工作。特别是针对水产品，似乎还新增了锶和氚的相关检查。由于通关速度迟缓，7月日本水产进口额已降至3238万美元（约合47亿日元），环比锐减了大约35%。

海关总署在声明中表示，高度关注日本输华食品的放射性污染风险，将视情“动态调整”有关监管措施。也有部分人士担忧监管对象范围会进一步扩大至大米和酒类等。

另一方面，中国香港特别行政区政府和澳门特别行政区政府也分别宣布从24日起加强对日本食品的进口管制。香港禁止进口10个都县的水产品，澳门则在水产品的基础上进一步禁止进口蔬菜和水果。

由于在中国大陆和香港地区名声受损，日本食品的需求骤然降温。许多企业纷纷选择停止经营日本产品。中国某大型电商企业相关人士表示，7月以来，消费者关于日本食品所含原材料产地的咨询量激增。一位在北京某日企工作的30多岁女性坦言“现在不愿意使用日本产品”。

2022年日本农林水产和食品出口总额中，对中国大陆的出口额最高，达2783亿日元，对香港地区的出口额位居第二，达2086亿日元。中国大陆加香港地区的出口份额合计占到近四成，监管措施恐将对日本的相关产业造成打击。



在东京电力福岛第一核电站附近的渔港，一名女性在搬运小银鱼（24日，福岛县浪江町，EPA/时事社）

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