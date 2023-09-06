植田领导的日本央行何去何从，专家如是说（1）

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日本金融理论研究领域的代表人物植田和男就任日本银行（央行）行长已4月有余。继承了此前已持续10年之久的超宽松货币政策的“植田日银”在7月毅然决定开始修正政策，在事实上将长期利率允许变动幅度上限由此前的0.5%提高到了1%。

近段时期，物价持续性上涨已经超出日银的预期，围绕对其政策运营工作的评价和实现货币政策正常化的问题，编辑部采访了深谙货币政策的东短调查公司（The Totan Research）总经理加藤出，以及物价研究领域第一人、东京大学研究生院教授渡边努。

◇东短调查公司总经理加藤出：货币正常化，步伐迟缓恐酿风险

——您如何评价植田行长的政策运营工作？

或许植田行长为了稳住2%的通胀率而对实施货币正常化态度谨慎，并且判断认为不断膨胀的政府债务和住房贷款不堪承受利率上涨。只是，受汽油价格飙升和日元贬值造成的进口商品价格上涨影响，消费明明已经出现停滞迹象，日银却仍在（通过继续实施超宽松货币政策）近乎全力地引导日元贬值。

——7月终于决定修正政策……

从长短利率操作的模糊化、形式化这一点而言，可谓迈出了一步。如果被（市场）理解为货币正常化的进度缓慢，那么今后日元贬值美元升值还将继续下去。

——能否实现2%的通胀目标？

目前物价已经明显上行，还有恐像欧美国家那样出现粘性通胀，难以下降。尽管企业涨薪能否持续难以预测，但（为了实现货币正常化）今后有必要适度地修正政策。如果修正动作迟缓，就会产生为抑制通胀而必须急速加息的风险，这对日本经济将造成重大影响。

——大概到什么时候会退出零利率政策？

主流预期是明年1月或4月退出。日银打算先看清明年“春斗（日本工会每年春季组织的为提高工人工资而进行的斗争——译注）”的涨薪情况。但如果受到美国持续加息等因素影响，日元加速贬值，那么最快可能在今年10月就会被迫采取应对措施。



东短调查公司总经理加藤出接受采访，17日，东京都中央区

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