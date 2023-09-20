“3D打印住宅”受关注，一套550万日元

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通过用于制作模型等立体造型的3D打印机建造的“住宅”正日益受到关注。兵库县西宫市的创新企业Serendix公司于8月末推出了面向两人家庭的住宅。卖点在于一套550万日元（折合人民币约27.4万元）的价格和建成仅需2天左右的便捷性，该公司总经理小间裕康兴致勃勃地表示，“用买车价格买房子的那一天会加速到来”。

该公司销售的是一款名为“Fujitsubo模式”的住宅，面积约50平米，由起居室和卧室等3个房间构成。公司宣传负责人称，只需在钢架支柱上拼接3D打印的混凝土墙板，45小时左右即可完成，“强度和抗震性都很高”。8月末已预售了6套。据说已有超过6000人咨询，尤其受到难以通过租房条件审核的老年夫妇的关注。小间表示“希望满足客户不同形式的需求”，最终目标是提供100平米户型的住宅。

此外，会泽高压混凝土公司（北海道苫小牧市）于去年7月在“太阳森林Dimaccio美术馆”（北海道新冠町）的空地上用3D打印机建造了3栋住宿设施。公司负责人表示“今后打算进一步推进建设”。在建筑业用工荒和木材价格高涨的情况下，3D打印住宅的存在感或将进一步增强。



Serendix公司8月末推出的3D打印住宅（图片：Serendix公司）



建造中的3D打印住宅（图片：Serendix公司）

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