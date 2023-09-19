日本历史上最炎热的今夏

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日本气象厅9月1日发布消息称，今年夏季（6-8月）的平均气温达到了观测史上的最高值。在城市化影响较小的全国15个观测点测得的平均气温较常年（截至2020年的过去30年平均值）高出1.76度，创下自1898年开始统计以来的最高值，甚至大幅超过了此前气温最高的2010年夏季与常年水平的差值（1.08度）。

另一方面，从基于全国149个观测点数据计算的各地区平均气温来看，北海道与常年的差值为3.0度，东北地区为2.9度，北陆地区为2.1度，关东甲信地区为1.8度，东海和中国地区为1.3度，均创1946年开始统计以来的最高值。近畿地区为1.0度，与1994年和2018年的最高纪录持平。

气象厅8月28日召开的异常气象分析研讨会认为，破纪录的高温主要是由于相较常年，副热带喷射气流（偏西风的一种）更大程度地偏北蜿蜒移动，梅雨结束后的7月中下旬，太平洋高气压一直强势控制日本附近区域。进入8月后，虽然高气压向东退去，但台风等因素的影响导致来自南方的暖湿空气不断流入，日本海一侧就容易出现焚风现象。研讨会主席中村尚（东京大学教授）表示，日本整体平均气温“明显高于历年记录，属于异常现象”。

日本近海夏季平均海面水温较常年高出1.0度，创1982年开始统计以来的最高值，对北海道和东北等地的气温造成了影响。尤其是8月，山形县至能登半岛一带的日本海一侧沿海地区，首次出现海面水温超过30度的情况。

从各个观测点的情况来看，虽然只有福岛县伊达市和石川县小松市两处测出了40.0度的全国最高气温，但全部915个观测点中，每日出现35度以上酷暑天气的地点总数达到了6691个，为2010年以来的最高水平。共有128个观测点持平或打破了各自的最高气温记录。

东北和北陆地区的降水也明显偏少，8月东北的降水量仅为常年的45%（其中日本海一侧为常年的19%），北陆仅为常年的24%。旷日持久的炎热天气不仅造成许多民众中暑，而且恐将为农作物生长带来不良影响。



札幌市录得观测史上最高气温36.3度，8月23日，札幌市中央区

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