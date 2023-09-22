美国首次调查沉没的赤城号航母

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（时事社华盛顿电）9月15日，美国国家海洋和大气管理局（NOAA）发布消息称，一个国际研究团队在曾经爆发过太平洋战争中途岛战役的海域首次对沉没的旧日本海军赤城号航母实施了调查。在公布的视频中，可以看到赤城号航母已经残破的船体和炮身静静躺在深海海底。

1942年6月，在中途岛战役中与美军作战的日本军惨败，损失了四艘航母，这也成为了大战的转折点。日美双方在战役中合计共有3418人战亡。

除了赤城号外，研究团队此次还对加贺号航母及美军的约克城号航母实施了调查。这三艘航母均在那场海战中被击沉，目前位于水深超过5000米的海底。赤城号航母是2019年在民间调查活动中被发现的。

国际研究团队于9月8日至12日使用探测艇和远程操作潜水艇实施了调查。帝京大学和东海大学等单位的研究人员也参加了调查。在三次潜水行动中，研究人员花费了大约14小时调查赤城号的损伤程度等情况。据悉，针对加贺号及约克城号实施详细调查也较为罕见。



在中途岛海战中沉没，静静躺在海底的赤城号航母（海洋勘探信托基金，美国国家海洋和大气管理局提供）



在中途岛海战中沉没，静静躺在海底的赤城号航母（海洋勘探信托基金，美国国家海洋和大气管理局提供）



沉没前的日军赤城号航母（美国海军历史与遗产司令部提供）



沉没的加贺号航母（海洋勘探信托基金，美国国家海洋和大气管理局提供）

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