日本8月对华水产品出口额锐减七成

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9月28日，日本财务省公布了包含各品类详细数据的8月贸易统计确定值。由于中国全面禁止进口日本水产品，包括调制品(*1)在内的对华水产品出口额同比锐减了70.8%。作为水产品出口主力的扇贝等下滑情况尤为突出。

含调制品在内的扇贝出口额减少了71.3%。扇贝在日本水产品出口额中的占比最大，其中，对华出口份额又占了几乎一半。对华食品出口额整体减少了43%，主要是受到了扇贝等水产品出口减少的影响。

由于中国香港地区同样加强了进口管制措施，对香港的水产品出口额整体减少了11%。香港地区是仅次于中国大陆的日本第二大水产品出口地。

鉴于东京电力福岛第一核电站核污处理水排放入海，中国海关总署于8月24日宣布全面禁止进口日本水产品。8月的数据只反映了进口管制措施的部分影响，预计9月的数据还将进一步恶化。



受中国对日本水产品进口管制措施影响的扇贝，20日，东京都江东区丰洲市场（资料图片）

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