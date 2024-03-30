日本司法考试将改用机考方式

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针对成为法官、检察官和律师必须通过的司法考试，日本法务省计划从2026年起采用电脑机考方式实施。出于提升考试人员方便性和减轻判卷人员负担的目的，将改变此前已沿用多年的手写方式。关于在记述式国家考试中使用机考方式，法务省称其为“具有先驱意义的举措”。

按照惯例，日本的司法考试共分四天进行。考试内容分为用钢笔手写的论文题和简答式的单项选择题。论文题要求在最多共计64张答题纸上记述4万字左右，一直被诟病为负担过重。而且有些考生的手写文字难以辨认，也给评分带来困难。

鉴于电脑已经普及的现状，日本政府在6月修订的《旨在实现数字社会的重点计划》中，提出了司法考试数字化转型的方针。其中明确提出“有关司法考试机考问题，将推进相关系统的设计建设，力争2026年开始推行”。

美国的纽约州等地早已采用机考方式实施司法考试，法务省正在参考这些事例研究制定新制度的细则。预想的模式是采用考场内配置的电子终端答题。为了防范违规，将把系统设置为不可联网。

同样的方式也将适用于“预备考试”，没有念过法学院的人员可凭此获得司法考试资格。

法律界人士纷纷对此表示欢迎。日本律师联合会某高层人士评价说：“大家普遍反响积极。数字化是时代的潮流，此举是一种进步”。一位持有法律从业资格的法务省官员也表示说：“使用电脑考试符合实际业务的现状。”

在正式实施机考之前，法务省将从2025年起将司法考试和预备考试改为线上报考。考试费计划允许非现金支付。



司法考试合格名单贴出后，考生们查看公布的考号，2015年9月，东京都千代田区

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