东京市中心公寓，均价首次突破1亿日元大关

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不动产经济研究所10月18日公布的2023财年上半年（4-9月）首都圈（东京都、神奈川、埼玉、千叶各县）新建公寓市场动向报告显示，东京23区的公寓单套平均价格达到1.0572亿日元，首次在一个财年的上半年突破1亿日元大关。在建筑材料价格和人工费用持续上涨的背景下，东京市中心出售的大量超高价格房产，推高了平均价格。

东京23区同比上涨36.1%，超过1991财年9555万日元的前高，刷新了历史最高记录。主要原因是港区和新宿区相继发售了多个超高价格的大型房产项目。比如港区单套价格1亿日元起步的“三田花园新城”和“新世贸中心公寓（WORLD TOWER RESIDENCE）”。

首都圈整体平均价格上涨23.7%至7836万日元，自2021财年（6702万日元）以来，即两年来再次创出历史新高。

东京23区以外，神奈川县和千叶县分别上涨5.4%和7.7%。埼玉县因上一年同期售出大量高价房产而导致平均价格呈现出同比下降。

另一方面，首都圈的发售户数同比减少4.6%至11712户，连续两年减少。由于始终难以将成本上涨部分转嫁到销售价格上，所以房地产企业开始倾向于在看清买方动向后谨慎推进销售活动。

关于今后的销售价格，该研究所相关负责人指出，“（受建设费用上涨影响）总体上将继续缓慢上升”。同时，该负责人预计，今后东京市中心还将继续推出超高价房产，平均价格涨幅可能会进一步扩大。



东京市中心鳞次栉比的公寓楼群，东京都中央区



东京市中心的高层公寓楼群



东京市中心的高层公寓楼群，东京都中央区

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