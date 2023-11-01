北海道、东海等四个地区上调景气判断

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日本财务省10月25日召开全国财务局长会议，汇总了11个地区的财务局提交的辖区内经济形势报告。新冠病毒传染病在《传染病法》上的等级被下调为“5类”之后，个人消费持续复苏。北海道、东海（包括爱知县、岐阜县、三重县和静冈县——译注）、九州、冲绳四个地区上调了景气判断，其他七个地区维持不变。

全国综合景气判断维持在前一次（7月）得出的“正在缓慢复苏”状态。报告依据各项经济指标和企业问询调查情况，分析了最近三个月的经济形势。

个人消费方面，北海道等八个地区上调了景气判断。在新冠下调为“5类”传染病后的首个暑假，企业反映“庙会等活动都照常举办，旅游景点周边店铺生意火爆”（九州某连锁便利店），史上罕见的酷暑“带火了空调需求”（北海道某家电销售企业）等。生产活动方面，八个地区维持了前一次的景气判断。由于芯片短缺问题缓解，带动了汽车生产向好，东海等地区上调了经济判断。另一方面，也出现了海外经济增速放缓导致智能手机相关电子零部件等产品需求减少的问题。就业形势方面，除东海地区以外的其他10个地区均维持前一次的判断。

至于未来前景，报告认为，由于就业环境的改善等因素，“有望继续缓慢复苏”。同时也指出，有必要注意美国货币政策收紧和中国经济前景堪忧等因素导致的海外经济下行风险以及物价上涨等问题。



财务省，东京都千代田区

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