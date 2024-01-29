通过刺激神经增加胰岛细胞，有望开发出糖尿病新疗法

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东北大学的一个研究团队在小白鼠实验中发现，通过刺激连接大脑和胰腺的神经可促使胰岛素分泌，细胞增多。针对癫痫和部分肠炎等疾病，早已确立对神经施加电流刺激的治疗方法，该研究团队表示这可能有助于开发出从根本上治疗糖尿病的方法。相关研究成果已于11月9日在国际科学刊物《Nature Biomedical Engineering》上发表。

可以降低血糖的胰岛素由存在于胰腺内的β细胞产生。研究团队通过基因重组方式，培养出了一种特殊小白鼠，用近红外线照射连接大脑和胰腺的“迷走神经”就会激活β细胞。用显微镜观察连续照射近红外线约两周时间的小白鼠的胰腺后发现，其β细胞数量增加到了未照射近红外线的小白鼠的两倍以上。同时，对处于糖尿病状态的小白鼠施加同样刺激大约两周时间后发现，之前减少的β细胞数量恢复，血糖值也回到了正常水平。

研究团队成员、东北大学研究生院内分泌代谢学副教授今井淳太说：“与欧美相比，日本许多人的β细胞相对容易减少，更易患上糖尿病。我们希望在10年内开发出新的治疗方法”。



东北大学研究生院副教授今井淳太（左）等研究人员在记者会上介绍研究成果，11月6日，仙台市青叶区

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