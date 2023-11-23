10月赴日游客人数首次同比超过疫情前

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日本政府观光局11月15日发布的数据显示，10月赴日外国游客人数（推算值）为2516500人，大约为上一年同期的5倍。较新冠疫情发生前的2019年同期增长0.8%，首次转为正增长。走出疫情阴影的良好势头逐渐明朗。

赴日游客人数在2020年出现了锐减，但随着边境管控措施的放宽以及最终解除，再加上受益于日元贬值带来的超值感，游客人数在去年秋季以后开始快速回升。特别是来自韩国、东南亚国家和美国等地的游客人数增长强劲，除回升较慢的中国大陆游客外，其他国家和地区游客总数较疫情前增长了28.0%。

1至10月累计赴日游客人数为19891100人，已恢复至2019年同期的73.9%。日本政府的目标，是要在2025年前实现全年接待游客人数超过2019年的历史最高点（约3188万人），目前距离这一目标已经越来越近。

按国家和地区来看，10月韩国游客最多（631100人），其次是中国台湾（424800人）、中国大陆（256300人）、美国（211900人）、中国香港（179300人）。韩国游客人数达到因抵制日货运动导致游客减少的2019年同期的约3倍，美国游客人数增长约40%，均创10月单月的历史最高水平。

疫情前，中国大陆游客人数占到游客总数的大约30%，而10月的恢复率仅为35.1%，较9月（39.8%）有所下滑。



外国游客熙来攘往的浅草仲见世通，10月18日，东京都台东区

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