“扩大”在华业务受访企业，仅有27.7%

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日本贸易振兴机构（JETRO）11月21日公布了全球日资企业现况调查结果。数据显示，在华日企中，表示未来一两年将会“扩大”业务的比例为27.7%，创下有可比数据的2007年以来的历史最低水平。原因在于经济增速放缓导致中国市场出现萎缩。

新冠疫情前的2018年，有48.7%的受访企业表示将“扩大”在华业务。表示将缩小业务规模的企业列举的理由有“客户减少生产”“对华风险意识升高”等。

另一方面，只有0.7%的企业表示打算把在华业务“转移到第三国或撤离”。JETRO理事长石黑宪彦在记者会上分析称，中国市场对日本而言的重要性不会改变，调查结果反映了日本企业打算坚持继续发展在华业务的态度。

很多企业表示将在被称作“全球南方（Global South）”的新兴发展中国家“扩大”业务，比如印度（75.6%）、巴西（68.9%）、南非（57.7%）等。

调查以线上问卷方式针对全球83个国家和地区的18726家日资企业实施。共收到7632家企业的回答。

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