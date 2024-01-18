阿尔茨海默病新药“仑卡奈单抗”纳入医保

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中央社会保险医疗协议会（厚生劳动大臣顾问机构，简称中医协）2023年12月13日宣布批准日本制药巨头卫材等公司联合研发的阿尔茨海默病治疗新药“仑卡奈单抗”（Lecanemab，商品名LEQEMBI）纳入公共医疗保险。公定价格（药价）预计为每人（按体重50公斤计算）每年298万日元。其中大部分费用将由公共保险承担。12月20日正式纳入医保后，最快将在年内开始用于医疗一线。

日本厚生劳动省在收到该公司申请后，于2023年9月下旬批准了该药的生产销售，中医协一直在研究讨论药价和适用对象范围等细节问题。预计到2031年可用于32000名患者的治疗。

仑卡奈单抗2023年7月在美国正式获准上市，批发价格高达一年26500美元（约合390万日元）。此前，日本国内销售价格一直备受关注。

药价被设定为每瓶（200毫克）45777日元。两周使用一次，每次输液约1小时。体重不同的患者使用剂量有所差异，按体重50公斤计算，每年药费为298万日元。

不过在日本，昂贵药物可适用“高额疗养费制度”，患者个人负担金额设有上限。年收入约370万日元以下（免征居民税的家庭除外），且年龄超过70岁的患者，门诊全年负担金额上限为144000日元。



阿尔茨海默病治疗药物“仑卡奈单抗”（商品名LEQEMBI）（卫材提供）

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