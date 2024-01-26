磁悬浮中央新干线品川-名古屋区段推迟开通

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JR东海铁路公司12月14日发布消息称，正在建设的磁悬浮中央新干线东京品川至名古屋区段的预定开通时间，已由原定的“2027年”推迟至“2027年以后”。之所以做出这番调整，是因为静冈县知事川胜平太担心该工程影响水源和环境，未批准静冈工段隧道挖掘项目开工，导致工期无法预测。

该公司于同日向国土交通省提交了品川至名古屋区段车站和车辆基地等工程施工计划的审批申请。申请书上明确标注了工程预定完工时间为“2027年以后”。JR东海铁路公司总裁丹羽俊介此前就曾表示“2027年难以开通，无法给出新的开通时间”，此次以书面形式表达了这一见解。

另外，在当天于东京召开的记者会上，常务执行董事泽田尚夫解释说，公司并未放弃努力，但从现阶段来看，2027年开通难度较大。一旦可以预测工期，届时将会申请更改预定完工时间。他同时表示，现在这种情况，还将对终点到大阪的全线开通时间“产生影响”。



磁悬浮中央新干线升级版试验列车，3月2日，山梨县都留市

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