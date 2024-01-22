安保三文件出台一周年，日本加快建设反击能力

Newsfrom Japan

12月16日是日本政府批准军事安保三项战略文件，即《国家安全保障战略》、《国家防卫战略》和《防卫力量整备计划》一周年的日子。日本政府将加快推进提升威慑力的举措，比如决定提前引进可以直接攻击他国军事基地的远程导弹等。不过，自民党派阀的“政治资金派对”问题等因素导致岸田政权基础动摇，解决一系列问题可能还需时日。

防卫大臣木原稔在12月15日的记者会上表示，将于2026年部署射程超过1000公里的国产升级版“12式岸舰导弹”，这比原计划提前了一年。另外，日本10月已与美方就提前一年获得“战斧”巡航导弹达成共识，木原强调“将展示威慑意图与能力”。

之所以加紧强化军事装备和军事能力，是出于对“最近一年来国际局势日趋严峻”（官房长官林芳正表述）的危机感。另外，日本将在2024年年底创建常设综合作战司令部，统一指挥陆海空三方自卫队，从和平时期开始制定包括反击能力在内的作战计划，以加强应对能力。

另一方面，关于加强防卫力量的重要决定暂时被搁置。围绕调整防卫装备转移三原则运用方针的问题，12月13日的执政党工作人员建议中没有纳入向第三国出口国际联合研发产品成品的内容。这是与英国和意大利共同开发下一代战斗机的政策课题，但因公明党态度强硬而无法达成共识。

针对自称“和平之党”的公明党的态度变化，一位政府相关人士认为“已经开始拿捏政权的软肋”。岸田文雄首相15日在首相官邸与担任执政党工作人员会议主席的原防卫大臣小野寺五典（自民党）等人会面，就新一代战斗机出口第三国一事表达了“希望明年初尽快展开切实讨论”的态度，但事态走向难以预测。

关于实时监控网络通信情况的“主动网络防御”机制，其与宪法保障的“通信的秘密”之间的相容性存在争议。政府原本计划在年内召开专家会议，推进相关法律建设工作，但已经推迟到明年。

关于2023年开始的5年总额达43万亿日元的防卫费，受到日元贬值和物价上涨的影响，防卫省高官表示“调整采购装备的型号规格和削减目标数量已不可避免”。为筹措经费，政府原本设想在2024财年税制修订大纲中敲定增税措施开始的时间，但鉴于严峻的政治形势，计划已被推迟，如何确保稳定资金来源的问题，依然悬而未决。



美国军舰发射“战斧”巡航导弹（2011年3月29日，地中海，AFP/时事社）



岸田文雄首相（中）出席敲定安全保障相关三文件的临时内阁会议（2022年12月，首相官邸）

（日文原文于2023年12月16日公开）

[Copyright The Jiji Press, Ltd.]