宫崎骏《你想活出怎样的人生》荣获金球奖

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（时事社洛杉矶）被看作为奥斯卡金像奖风向标的第81届金球奖颁奖典礼于1月7日（日本时间8日）举行，宫崎骏导演（83岁）的《你想活出怎样的人生》荣获最佳长篇动画电影奖。这是日本作品首次获得该奖项。

这是宫崎骏10年来的首部新片。故事讲述了一个在战争中失去母亲的男孩，在一只奇鸟带领下来到另一个世界的冒险经历。负责该片音乐并获得作曲奖提名的久石让没有获奖。

获得长篇动画电影奖提名的还有新海诚导演的《铃芽之旅》和日美合作片《超级马力欧兄弟大电影》。日本相关的作品占了六部提名作品的一半。

《你想活出怎样的人生》还获得了纽约等美国各地的影评人协会奖。奥斯卡奖的提名将于本月23日公布，颁奖典礼定于3月举行。人们会更加期待该片荣获奥斯卡奖。

此外，描写了被誉为“原子弹之父”的科学家罗伯特•奥本海默的传记电影《奥本海默》，获得了包括最佳剧情片奖在内的五项大奖。该片预定今年在日本上映。



《你想活出怎样的人生》北米版海报（Ｃ）２０２３ Ｓｔｕｄｉｏ Ｇｈｉｂｌｉ



《你想活出怎样的人生》的主人公真人（左）和Himi（Ｃ）２０２３ Ｓｔｕｄｉｏ Ｇｈｉｂｌｉ



《奥本海默》获得金球奖最佳剧情片奖等五项大奖（Ｃ）Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｐｉｃｔｕｒｅｓ． Ａｌｌ Ｒｉｇｈｔｓ Ｒｅｓｅｒｖｅｄ．

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