日本经济界领袖时隔4年再度组团访华

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由日中经济协会（日中经协）、日本经济团体联合会（经团联）及日本商工会议所联合组织，日中经协会长进藤孝生（日本制铁董事长）为团长的经济界访华团1月23日赴北京进行了访问。受新冠疫情影响，此次是2019年9月以来，即时隔大约4年之后，日本经济界领袖再度组团访华。

日本于去年8月实施东京电力福岛第一核电站核废水排海行动后，中国宣布禁止进口日本水产品，目前日中关系尚未出现改善迹象。人们希望日本经济界领袖访华能够推动两国关系的改善。

日中经协于1975年首次派出了以时任新日本制铁（现在的日本制铁）董事长稻山嘉宽为团长的访华团。之后直至2019年，每年都会派遣访华团，期间还曾受到邓小平、江泽民等多代领导人的接见。

担任访华团最高顾问的经团联会长十仓雅和（住友化学董事长）就国际社会的走向敲响警钟，称“国际形势错综复杂，可预测性恐怕会越来越低”。他同时指出，“在这种情况下，与中国这个邻国和大国建立良好的沟通协调渠道非常重要”，“为此期望作为具体的一步，经济界的对话交流能够从中发挥作用”。

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