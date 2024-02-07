儿童癌症10年生存率达70%到90%

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日本国立癌症研究中心1月25日公布了针对儿童和年轻成年人癌症患者按不同癌症类型实施的确诊10年后生存率的首次统计结果。14岁以下儿童中，多种癌症的10年生存率达到了70%至90%，呈现出高于成年人的倾向。该中心相关人士指出，“即使是在治疗之后，也有必要针对并发症等问题给予长期援助”。

该中心对全国各地癌症诊疗合作基地医院在2011年确诊的大约36万名癌症患者的数据进行了分析。按照假设只有癌症构成死因的情况进行推算，包括儿童和成年人在内的所有患者10年生存率为53.5%。与上一次调查（2010年确诊）的53.3%基本持平。

从不同癌症类型来看，儿童患者中较多的白血病10年生存率为86.6%，淋巴癌为91.5%，脑癌为71.7%，骨癌为71.4%。与采用同样方法调查的5年生存率相比，各类癌症均差异不大，长期生存率良好。

被称作AYA世代（15到39岁）的青少年和年轻成年人群体中，女性患癌比例高于男性。乳腺癌的10年生存率为84.0%，宫颈癌和子宫癌为87.7%。不同于儿童癌症患者，这个年龄段有些患者的10年生存率比5年生存率低了五六个百分点，但也有一些类型的癌症生存率相差不大。

该中心对策研究所研究员石井太祐指出，许多儿童癌症患者生存率高，治疗后需要长期后续关怀。针对AYA世代，他强调说，有些癌症会影响怀孕和生产，根据不同的癌症类型和患者年龄，给予细致入微的护理非常重要。

该中心还公布了2022年被确诊为癌症的患者人数。较新冠疫情流行前的平均值增加了2.3%，可能是疫情期间患者避免就医的情况得到了进一步改善。但宫颈癌的早期发现率有所下降，该中心呼吁女性接受必要的检查。

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