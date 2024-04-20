部分餐饮店试用含芳香药草成分的垃圾袋

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近年来，东京都千代田区居民投诉遭遇鼠患的情况越来越多，自1月起，该区已在商业街的部分餐饮店试验性地推行使用会散发出芳香气味的垃圾袋，一般认为老鼠排斥这种气味。据说这种尝试在全国非常罕见，如果证实有效，将考虑在更大范围进行推广。

2018年以前，千代田区平均每年收到50起鼠患投诉，而2019年到2022年期间激增至每年200起左右。相关负责人推测认为“可能是因为一些餐饮店对厨余垃圾管理不善，再加上乌鸦和猫等老鼠的天敌减少”，但具体原因还不明确。但因居民对鼠患的投诉不断增加，2023年预计将超过400起，于是区政府采取了相应的措施。

区内商业街之一，JR神田站前锻治町2丁目在去年夏季到秋季期间，通过严格贯彻垃圾清运规定和加强清扫工作，成功减少了一定数量的老鼠。为了防止老鼠再次繁殖，区政府与8家废弃物处理企业组建的东京清洁再利用协会（东京都中央区）签订协议，启动了验证芳香垃圾袋效果的样板项目。

此款垃圾袋由该协会独家研发。材料中加入了薄荷等多种药草香料，人也能闻出香味。第一步将在4家餐饮店使用，协会成员企业将在收垃圾时确认是否有老鼠啃咬痕迹。协会负责人表示，“经过一个月时间的试用，目前暂未发现垃圾袋被老鼠啃咬或破坏等问题”。

与此同时，区政府正在全区范围实施为期3年（截至2025年）的老鼠生息区域调查和捕鼠行动。芳香垃圾袋实验计划开展至2026年3月，区政府相关负责人充满期待地表示，一旦证实有效，希望在更大范围进行推广。



东京清洁再利用协会为防治鼠患研发的芳香垃圾袋（东京清洁再利用协会提供）



废弃物处理企业员工正在收集装入芳香垃圾袋的垃圾（东京清洁再利用协会提供）

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