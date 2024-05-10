“中年肥”是脑子里出了问题？

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人到中年之后容易发胖，针对这种所谓的“中年肥”，名古屋大学等机构组建的研究团队在小白鼠实验中发现，位于掌管代谢与摄食行为的下丘脑处的神经元初级纤毛因年龄增长等原因变短是导致这一现象的原因。研究人员认为，人体也存在同样机理，希望借此找到从根本上治疗肥胖症的方法。相关论文已于3月7日在美国科学期刊《Cell Press》上刊载。

此前，人们一直将年龄增长造成的全身代谢功能低下视为造成中年肥的原因，但并不清楚具体机理。

名古屋大学中村和弘教授等人组成的研究团队将目光对准了存在于下丘脑神经细胞中，可以感知营养过剩问题并促进代谢的黑皮质素受体4（MC4R）。他们开发出一种MC4R可视化抗体，在小白鼠身上展开研究，发现该物质仅富集于下丘脑部分区域的神经细胞伸出的天线状初级纤毛部位。

对各个年龄的小白鼠进行比较后发现，随着年龄增长，初级纤毛会逐渐变短。如果通过基因操作强制缩短初级纤毛，即使是较为年轻的个体，其代谢也会减弱，同时摄食量会增加，变成“中年肥”的状态。另外还发现，如果采用高脂肪食物喂养，纤毛会快速变短，而如果限制饮食，则纤毛变短速率会减缓，甚至可能再生。

中村教授表示，“如果暴饮暴食，抗肥胖机制就会不断损耗。通过坚持有节制的饮食、避免过度摄入卡路里，或许就可以在年龄增长的过程中保持抗肥胖功能”。



对下丘脑神经元初级纤毛进行缩短操作后变成“中年肥”状态的小白鼠（左）和正常的小白鼠（图片：名古屋大学）

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