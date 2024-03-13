两部日本影片获得奥斯卡奖

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（时事社洛杉矶电）当地时间3月10日（日本时间11日），第96届奥斯卡颁奖典礼在洛杉矶举行，两部日本影片获奖。宫崎骏导演（83岁）的《你想活出怎样的人生》获得最佳动画长片奖，山崎贵导演（59岁）的《哥斯拉-1.0》获得最佳视觉效果奖。

此次是继《千与千寻》以来，时隔21年后，宫崎导演再次获得动画长片奖。《哥斯拉-1.0》成为第一部获得奥斯卡最佳视觉效果奖的亚洲电影。役所广司（68岁）主演、维姆•文德斯执导的《完美的日子》与最佳国际影片奖失之交臂。

《你想活出怎样的人生》讲述了一名丧母少年在一只奇异的苍鹭指引下，前往神秘世界展开冒险的故事。去年12月在北美地区上映，第一周就夺得周末票房冠军，在全球电影市场都获得了高度评价。

获奖后，吉卜力工作室制片人铃木敏夫在东京召开记者会，称“打电话告诉宫崎获奖喜讯后，感受到了他发自内心的喜悦。即使年逾八旬，宫崎的时代色彩依然没有变得黯淡”。

执导过《永远的三丁目的夕阳》等影片的山崎导演亲自指导了《哥斯拉-1.0》的视觉效果。该片击败视觉效果技术发源地美国的一众大片，斩获殊荣。去年12月在北美上映，累计票房收入创下当地历年来日本实景电影之最的佳绩。

山崎导演在发表获奖感言时高兴地说：“过去我一直觉得这个领奖台是自己无法企及的地方。好莱坞证明了我们每一个人都有机会”。

美国“原子弹之父”、科学家罗伯特•奥本海默传记电影《奥本海默》获得最佳影片奖。该片获得了最佳导演（克里斯托弗•诺兰）、最佳男主角（基里安•墨菲）等共计7个奖项。艾玛•斯通凭借在《可怜的东西》中的表现夺得最佳女主角奖。



《你想活出怎样的人生》北美版海报（C）2023 Studio Ghibli



获得美国奥斯卡最佳视觉效果奖的《哥斯拉-1.0》（C）2023 TOHO CO.,LTD．



《哥斯拉-1.0》获得奥斯卡最佳视觉效果奖，山崎贵导演（左2）等相关人员欣喜若狂，3月10日，美国洛杉矶（EPA/时事社）



《哥斯拉-1.0》中的一个场景（C）2023 TOHO CO.,LTD．

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