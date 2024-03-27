小林制药回收保健药品

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3月22日，小林制药宣布将回收功能性保健食品“红曲辅助降胆固醇片”等3种类型的共计5款保健品。此前有13名40到79岁的男女服用者出现了浮肿或倦怠感等肾病症状，其中6人住院就医，甚至有两人一度需要进行透析治疗。据悉，6名住院患者中有5人已经出院。

小林制药公司总经理小林章浩在大阪市举行记者会，公开道歉称“对健康受到损害的顾客深表歉意”，并表示“问题原因很可能在于公司的红曲原料”，呼吁消费者停止服用相关产品。

尽管目前尚未确定产品与消费者患病之间是否存在关联，但从分析结果来看，高度怀疑部分“红曲”原料中含有与霉菌生成成分相似的“未知物质”。公司推测这种物质可能引起了过敏反应，正与多所大学合作，争分夺秒确定物质成分，查明其与消费者患病之间的关联。

除3款“红曲辅助降胆固醇片”外，还将回收“内脂帮手+胆固醇片”和“纳豆激酶降血压片GOLD”。这些商品从2021年2月以后开始销售，累计已售出约110万袋。回收费用预计为18亿日元左右。



小林制药回收的商品（小林制药提供）

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