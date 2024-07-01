即使是“轻微高血压”，发病风险也会倍增

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横滨市立大学的研究团队5月14日发布了一份调查报告，称血压略微偏高的人士出现脑血管疾病或心力衰竭等情况的风险，比血压正常的人高出一倍。血压越高，发病风险越高，研究人员表示“即使体检数值高得不多，也需要本人有意识地控制血压”。

调查对象为2010年或2011年在工作单位接受过定期体检，但未接受高血压治疗的81876人，年龄在20到64岁之间。研究人员针对他们实施了最长9年的跟踪调查，研究了血压与疾病发病风险之间的关联。

调查期间，334人出现心脑血管疾病发病现象。其中，高压在120到129mmHg之间，低压低于80mmHg，即血压略高的所谓“正常偏高血压”观察组中有55人发病，风险比血压正常（高压低于120mmHg，低压低于80mmHg）的观察组高出了98%。

高压在130到139mmHg之间，低压在80到89mmHg之间的“偏高血压”观察组的风险高出了110%，高压在140到159mmHg之间，低压在90到99mmHg之间的“高血压”观察组的风险更是高出了248%到681%。

据日本高血压学会的推算，全日本大约有4300万高血压患者。如果置之不顾，将加重动脉硬化，引发脑卒中、心脏病和肾病的风险升高。

参与此项研究的桑原惠介副教授表示，“有必要从血压略微偏高的阶段开始采取措施控制发病风险”。



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