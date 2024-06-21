（视频）黑柳彻子到访北京与读者交流

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日本著名艺人黑柳彻子自传小说《续 窗边的小豆豆》中文版已于近期正式发行。5月末，黑柳女士到访中国，展开为期两天的北京之行，参与了新书相关活动和分享交流会。她对自己新作在日中之间架设桥梁的作用满怀期待，表示“希望该书能够为彼此增进理解创造契机”。

到访北京的第一天，黑柳彻子参加了在书店举办的新书发布会。面对中国小学生和“小豆豆”迷们，她惊讶地说“真没想到中文版这么快就发行了”，之后笑着表示：“无论任何时代和国家，年轻人都希望各自如花绽放。在烦恼、焦虑中奋斗——广大读者对此产生了共鸣，我感到十分欣慰。”

次日，她前往北京外国语大学，为包括日语系学生在内的600名听众带去了一场“特别讲座”，她介绍了书中描写的战争期间将民众疏散到东北地区的当地方言，即兴表演了一段中国京剧，还分享了在北京吃过的美食话题，现场气氛十分活跃。一位已经读了续篇的学生抒发感想称“从黑柳女士积极的生活态度中获得了力量”“自己也想在喜欢的领域绽放出属于自己的花朵”。黑柳女士鼓励道：“不必拿别人和自己做比较。希望你成为拥有某些闪光点的人”。（时事通信映像中心）

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