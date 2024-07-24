日本初中生肥胖率上升

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日本国立发育医疗研究中心（东京都世田谷区）6月17日发布的调查结果显示，2020至2022年期间，日本初中生肥胖率有所上升，并出现了裸眼视力下降的倾向。据分析可能是受到了新冠疫情导致室外活动减少和饮食习惯的变化等因素影响。相关调查结果已在国际学术期刊《Pediatric Obesity（儿科肥胖症）》电子版上刊登。

针对大约18.6万名2020至2022年初中毕业的男女学生，该中心分析了他们的体检数据，并将结果与2019年前毕业的约21万人的数据进行了比较，以此调查新冠疫情对学生健康造成的影响。

结果显示，2020年以后，无论男生还是女生，肥胖率都出现了上升。和预测值相比，2022年男女生肥胖率分别高出了0.49个百分点和0.36个百分点。

裸眼视力不到1.0的男生和女生的比例分别在2020到2022年期间和2020到2021年期间高于预测值。据分析，其原因在于学生使用疫情期间得到普及的平板电脑和智能手机的情况增多。

研究小组成员、临床流行病学与健康服务研究室主任大久保祐辅表示，有必要探讨是否需要开展更加长期的健康影响的跟踪调查，以及制定旨在缓解大流行病对健康造成的负面影响的具体办法。



国立发育医疗研究中心，东京都世田谷区

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