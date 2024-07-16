新增76人死亡,疑似与小林制药保健品有关

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日本厚生劳动省6月28日发布消息称，新增76人疑似因服用小林制药公司含红曲原料的保健品而死亡。此前该公司上报的死亡人数为5人，其中一人被证实未服用相关保健品。厚生劳动省等部门将调查红曲制品与死亡病例之间的因果关系。

厚生劳动省等部门透露称，小林制药方面曾收到来自170名疑似因服用保健品而死亡的患者家属的咨询。其中91人未服用相关保健品，另外3人经医生判断其死亡与服用保健品之间不存在因果关系。

据悉，此次新增的76名死亡病例中，死因除了肾病外，还有癌症和脑梗塞等。

小林制药公司一直没有更新死亡人数相关信息，在厚生劳动省问询后，新的疑似死亡病例出现了大幅增长。

厚生劳动省指示该公司于6月29日前上报制定关于针对遗属和医疗机构开展调查的计划方案。厚生劳动大臣武见敬三在6月28日紧急召开的记者会上表示，对小林制药自作主张未及时上报死亡人数的情况深感遗憾。

围绕该公司相关保健品，国立医药品食品卫生研究所（川崎市）对健康损伤投诉较为集中的去年6到8月生产的红曲原料进行分析后，检测出了天然化合物“软毛青霉酸(Puberulic acid)”和两种化合物。研究人员认为这些物质都是青霉在红曲培养阶段混入而产生的。



厚生劳动省，东京都千代田区

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