最低时薪上涨50日元，增幅创新高

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日本厚生劳动大臣的顾问机构中央最低工资审议会的小组委员会于7月24日达成共识，决定将2024年度的最低时薪上涨金额“参考标准”设定为50日元。全国平均最低工资将由目前的时薪1004日元上调至1054日元，涨幅为5.0%。鉴于通胀水平达到历史高位，加上今年春斗实现了大幅涨薪，因而上涨金额和幅度均创下历史新高。北海道和静冈县等八个道县的最低时薪达到1000日元水平，时薪超1000日元的都道府县增至16个。

依据各个都道府县的经济状况，涨薪参考标准通常分为ABC三个档次，而此次三个档次均为50日元。上一年度东京和大阪等6个都府县被划分为A档，其涨幅高于B档的宫城、兵库等28个道府县，以及C档的青森、冲绳等13个县。

而上一年度，面临人口减少问题的县由于普遍担心被邻县抢走劳动力，因而有24个县的审议会最终确定了高于中央审议会参考标准的涨薪幅度。在本年度的调整磋商环节，劳方委员也指出人口正在从最低时薪较低的地方城镇流向大城市，着重要求加大B档和C档地区的薪资涨幅。

据分析，正是这一情况推动了地方薪资水平的提高，但如果按照参考标准调整，那么目前最高的东京（1113日元）与最低的岩手（893日元）之间仍然存在220日元的差距。

这一薪资涨幅之高，直追日本工会总联合会统计的今年春斗(*1)的平均涨幅（5.1%）。劳方委员此前要求涨幅超过上一年度，资方出于对中小微型企业经济实力的考虑，对大幅涨薪态度谨慎，但最终接受了劳方要求。

如果按照参考标准涨薪，那么所有都道府县的最低时薪都将超过900日元。总联合会的领导干部在小组委员会会议结束后表示，1000日元以下的时薪根本无法维持生活，今年上涨50日元可谓是向前迈出了重要的一步。

即便如此，日本内阁府的数据显示，日本的最低工资水平依然低于主要发达国家。而且，老年人的工资水平很多都接近工资最低限，他们的生活容易受到物价上涨的影响。

最低工资是雇主支付给员工的时薪下限，每年调整一次。各都道府县的审议会将参考中央最低工资审议会提出的参考标准，在8月前后确定实际涨薪幅度，并在10月以后执行。



中央最低工资审议会小组委员会，7月24日，厚生劳动省

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