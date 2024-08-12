日系电动车在华销量低迷，日铁退出宝钢合资公司

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近日，日本制铁发布消息称，将退出与中国钢铁行业龙头宝武钢铁集团子公司宝山钢铁为生产汽车用钢板而成立的合资公司。其背景原因，主要在于作为该合资公司销售对象的日系车企在中国拓展电动车（EV）市场的步伐落后。退出合资公司后，日铁的在华产能将削减70%，同时将把资源集中到有望实现业绩增长的美国和印度。

近年来，中国政府一直在通过巨额补贴等手段扶持本国电动车企业。日本贸易振兴机构（JETRO）公布的数据显示，中国2024年上半年（1-6月）新车销量中，电动车等“新能源车（NEV）”销量猛增至约500万辆，同比增幅超过30%，占到了新车总销量的35%。

但日系车企的传统强项是混合动力车和燃油车，在电动车研发领域起步较晚。目前与中国市场的发展动向之间已经出现了错配，三菱汽车已于去年秋季宣布退出在华汽车制造业务。日产企业于今年6月关停了设在江苏省的工厂。丰田汽车和本田也在通过大规模裁员等措施不断缩小在华业务规模。

日铁和宝山的合资公司成立于2004年，今年8月将迎来20周年，而两家公司早在两年前就已开始围绕今后事宜展开了讨论。关于退出合资公司的理由，日铁解释，这是因为配合日系车企的本土化，为其生产供应钢材的最初目标已经实现”。

作为日中邦交正常化后经济合作的支柱项目，日铁为宝山的高炉建设提供技术支持，为中国钢铁业的发展做出了贡献。山崎丰子的小说《大地之子》就是以这个建设项目为原型的。

不过，随着电动汽车的普及，美国市场对高级钢材的需求有望不断增加，因此日铁目前正在推进收购钢铁巨头美国钢铁公司的计划，以求占据美国市场。迄今为止，日铁一直在加强日中经济关系方面发挥着主导作用，而此次退出合资公司，则鲜明地反映出其将重心转向美国的姿态。



日本制铁（图片上半部分）和中国宝山钢铁的LOGO



被视为日中合作“象征”的宝山钢铁厂，2022年9月16日，中国上海

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