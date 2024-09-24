日本政府将采取对策，防止游客转卖免税商品

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日本政府及执政党将根本性地调整面向赴日游客的消费税免税制度。这主要是因为近期频繁出现游客免税购买的物品疑似在日本国内进行转卖的现象。为防止转卖，日本政府将调整制度，在游客出境时，确认了其携带购买的商品后再返还免税金额。

日本政府和执政党打算在今年年底敲定的2025年税制修订大纲中纳入包括推行时间在内的详细的制度设计。

消费税是针对在日本国内消费的商品和服务而征收的税种。因此，赴日游客不在日本国内消费，以土特产等名义带到境外的商品可免征消费税。但以在国内消费或转卖为目的的商品不在此列。

现行制度允许以扣除消费税后的金额购买商品，这在全球都实为罕见。游客在免税店购物之际，只需出示护照，即可当场免除消费税。海关则依据店方提供的购物记录信息，确认游客是否准备将免税购买的商品带到境外。

然而，从现实情况来看，许多游客出境时并不会主动接受海关查验。针对2022年利用免税制度全年合计购买商品金额超过1亿日元的游客中的57人进行查验后发现，其中只有一人将免税商品带到了境外。其余56人本应交纳消费税，但55人在未交税的情况下离境。滞纳金额合计高达约18.5亿日元。

鉴于这种情况，日本政府及执政党考虑改变现行方式，让游客在免税店以包含消费税的价格购买商品，由海关对照购买记录和出境携带物品后返还消费税对应金额。若采用这种新方式，将会出现信用卡或电子货币等非现金方式退款等问题。



东京某店铺打出的免税招牌（资料图片）

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