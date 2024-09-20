针对外国游客的“双标价格”属于歧视？

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赴日外国游客人数以创新高的速度不断增长，令越来越多的观光设施开始考虑针对外国游客制定入场费用高于本国居民的“双标价格”。目前，这种措施已经在一些餐饮店采用，世界遗产姬路城等也将之提上了日程。一个背景原因在于，游客激增导致各地不得不确保更多用于维护旅游资源的管理费用。不过，有专家指出，随意推行这种政策或将造成歧视问题。

6月，兵库县姬路市市长清元秀泰针对以“白鹭城”昵称闻名的姬路城的门票问题提出，“或许我们也可以为本地居民和外国游客制定两种不同的价格”。2023年约有148万人前往该城堡参观游览，其中外国游客占30%多。整体上游客人数同比增长了大约50%，而其中的外国游客激增了大约3.5倍。

清元市长坦言，“登楼的人太多，天守阁会不堪重负”。一方面，建筑物的维护管理和防范地震等安全措施需要确保资金来源，另一方面又考虑到市民原本就缴纳了居民税，平时也在参加志愿清扫等活动，因而希望不给他们造成更多负担。作为一个方案，他提出把门票价格定为外国人30美元，市民5美元。大阪府知事吉村洋文也表示“非常赞成，大阪城也可以这样做”。

外国不少观光设施都制定有“双标价格”。印度的“泰姬陵”对印度人和外国游客收取的门票价格相差22倍。埃及的“吉萨金字塔”和柬埔寨的“吴哥窟”也采用了这种定价方式。东京涩谷的一家海鲜居酒屋也会在确认是日本人或旅日外籍人士后，享受套餐减免1100日元的优惠。

不过，通用积分服务“Ponta”的运营公司2月针对用户实施的调查显示，大约40%受访者对这一措施持反对意见。研究旅游政策的立教大学教授西川亮准指出：“单纯以日本人和外国人的区别来调整价格，可能会催生歧视或偏见。”他认为，必须提供导游等符合价差的增值服务。

Mori Trust公司CEO伊达美和子认为，观光设施的运营依托的是居民税等各种税收，并推测今后“会出现针对居民打折，以及从教育的角度对小学生免费等模式”。



姬路城，2017年5月，兵库县姬路市

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