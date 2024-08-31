“长牙药”启动临床试验

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北野医院（大阪市）与京都大学附属医院（京都市）等组建的研究团队将于9月启动“生牙药”临床试验，这种药物用于治疗天生缺牙的“先天性无牙症”。实验首先将让失去臼齿的健康成年男性使用该药物以确认安全性；之后，再以无牙症患儿为对象验证治疗效果，力争在2030年前后投入实际运用。

据推算，先天无牙症患者约占总人口的1%，而且缺少6颗牙齿以上的遗传性患者每1000人中就有一人。据说目前尚无根本性的治疗方法，针对儿童患者，需要根据其生长发育情况不断更换假牙。

该研究团队发现一种名为“USAG-1”的蛋白质会抑制牙齿生长，因此研发出阻止其作用的药剂，并注入到患有先天性无牙症的小白鼠和狗的体内，现已确认到它们都长出了牙齿。

研究团队将于今年9月至明年8月期间在京都大学附属医院开展临床试验，以输液形式将药剂注入到30名30到64岁健康男性体内，调查药物的安全性和合适的剂量。之后预定针对缺少超过4颗牙齿的2到7岁患儿开展临床试验。

据说将来还有望用于治疗因为蛀牙等原因而失去恒牙的患者。

北野医院牙科和口腔外科主任高桥克表示说：“我们希望为那些因缺少牙齿而生活不便的患者带去福音”。



因先天性无牙症而缺失部分牙齿的小白鼠口腔（左）与注入药剂后长出牙齿的小白鼠口腔（图片：北野医院）

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