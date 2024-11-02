女性管理人员比例首次超过10%

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帝国数据库公司8月发布的调查结果（11282家企业做出回答）显示，日本企业女性管理人员平均比例为10.9%，自2013年开始此项调查以来首次超过10%，反映出虽然步伐迟缓，但还是有越来越多的女性得到提拔。不过，距离在2030年前尽早让女性管理人员比例达到30%的政府目标依然有差距，与目前大体都在30%以上的欧美各国相比更是差距较大。

“30%”的女性管理人员比例被称作“临界量”，是组织结构发生质变的参考标准。尽管女性在科长级别以上管理人员中的比例逐渐提高，但管理职务全部由男性担任的企业占比依然高达43%。

关于企业采取的促进女性施展才干的措施（多选），选择较多的是“按成果而非性别来评定”等涉及男女平等的项目，以及“促进女性为育儿或照顾老人休假的”等营造人性化工作环境的项目。

另一方面，关于女性管理人员难以增加的主要原因，回答“难以兼顾家庭和工作”“日本社会存在性别角色分工意识”“女性员工并不指望晋升”等的占比较高。这些原因相互关联，在各种调查中也经常可以看到女性将“一旦成为管理人员就难以兼顾家庭和生活”作为不希望晋升的理由。也有人指出，企业在人才培养、待遇等方面的做法，扼杀了女性晋升的可能性以及她们对晋升的期待。

帝国数据库相关人士指出，在人手短缺问题日益加剧的背景下，挖掘女性中的潜在劳动力，促进女性施展才干的重要性越来越突出；同时，企业支持女性施展才干具有重要意义，政府需要推进倡导男女共同育儿等举措，营造女性可以安心走向社会的环境。

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