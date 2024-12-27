警惕智能马桶盖因老化而酿成事故

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根据日本国家技术与评估研究所（NITE）的统计，最近10年发生的智能马桶盖起火等事故中，近八成涉及的是10年前生产的产品。日本国产智能马桶盖自首次投放市场以来已经过去了50多年。NITE告诫说，随着家庭中长期使用的智能马桶盖数量的增加，应该“定期检查，不可忽视异常情况并置之不顾”。

NITE的数据显示，国产智能马桶盖自1967年进入市场以来，到2016年普及率已超过80%，几乎所有采用了冲水厕所的家庭都安装了这种马桶设备。

NITE调查了截至去年的10年间发生的智能马桶盖事故，发现上报69起事故中，有54起（占78%）涉及的是10年前的产品。其中40起损坏了马桶盖，但有8起因异常发热或热水喷出而导致了严重烫伤等人身伤害。此外，因忽视故障而导致冒烟、起火，进而造成烫伤的事故有15起之多。

例如2022年在东京发生的一起事故。用户在智能马桶盖的清洁喷头无法复位的故障发生后依然继续使用，3个月后引发了火灾事故；2017年在长野县的一家商店里发生了智能马桶盖被烧毁的事故，据信那是因为每天使用强酸性清洁剂清洁，导致产品内部受到腐蚀。

NITE指出，“智能马桶盖往往会被长期使用，但作为电子产品，它是有报废期限的”，并且提醒人们在搞清洁卫生时，最好不要直接将清洁剂喷在马桶盖上，而是先喷在抹布上再擦拭；如果发现漏水、烧焦味、马桶盖异常发热、操作按钮裂缝等问题，应立即关闭水管开关，拔掉电源插头，并咨询销售店或制造商。



在事故还原实验中，马桶盖因电路板发热而被烧出一个洞（NITE）

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