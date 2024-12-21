大阪大学发现利用免疫体统抑制癌症的新方法

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大阪大学微生物病研究所教授山本雅裕率领的研究团队在11月22日发行美国《科学》杂志上发表论文称，在小白鼠实验中发现了一种抑制癌症的方法，通过减少在癌变组织里抑制免疫作用的“调节性T细胞”，可再次激活免疫体统，达到抑制癌症的效果。山本教授说：“这种方法或成为一种新型免疫疗法，不会引发自身免疫性疾病，今后将致力于相关新药的研发”。

人体免疫功能会清除进入体内的有害微生物和发生癌变的细胞，但如果反应过于强烈，就会攻击自身机体组织，引发自身免疫系统疾病。因此，激发免疫力的免疫细胞和抑制免疫的细胞通常会在保持平衡的状态下工作，但在癌变组织里，抑制免疫的细胞力量变强，使癌细胞不断增殖。

山本教授的团队发现，在小白鼠的癌变组织里，一种被称作“PF4”的物质会使调节性T细胞（Treg）的一个亚型“Th1-Treg”细胞增多。投入抑制PF4工作的中和抗体后，Th1-Treg减少，免疫细胞再次激活，抑制了癌细胞的增殖。

癌症患者也同样，如果体内PF4较多，那么生存概率就比较低，这在此前的一些研究中已经发现。山本教授表示：“现在已经找到人类的PF4中和抗体，希望能得到制药企业的支持并开展临床试验。”据说Treg有各种亚型，如果全部清除，将会引起自身免疫系统疾病，但只清除Th1-Treg则不会发生这种问题。



美国《科学》杂志标识（图片：AFP/时事社）

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