日本开发出可分解于盐水的塑料材料

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理化学研究所与东京大学等组成的国际联合研究团队在11月22日发行的美国《科学》杂志电子版上发表论文，称开发出了一种硬度和强度与传统塑料相当，在盐水中浸泡数小时就会分解的材料。该研究成果有望为抑制微塑料等物质造成的环境污染发挥作用。

塑料由大量（单体）小分子连接起来的高分子聚合物构成。结构稳定，不易被分解，废弃后会蓄积在环境中。虽然已经开发出可以通过微生物分解的塑料，但强度和分解时间等方面还面临不少课题。

理化学研究所团队主任相田卓三（东京大学卓越教授）等研究人员在水中混合了两种可通过微生物分解的天然单体，提取单体结合形成的结构体进行干燥，得到了无色透明的高密度塑料。

之后通过改变其中一种单体的结构，成功使其具有了耐热性、硬度和抗拉扯强度等方面的不同特点，且均不逊色于传统的塑料，浸泡在盐水中数小时后便可分解成为最初的单体。

据说这两种单体的价格都很低廉，相田教授认为，其具有足够的强度，可以用于各种用途。



可在盐水中分解的塑料（图片：理化学研究所）

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