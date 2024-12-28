日本人蔬菜摄入量远不达标

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日本厚生劳动省2024年11月25日公布的国民健康与营养调查结果显示，2023年成年人的蔬菜摄入量为每日平均256克。这是自2001年有可比数据以来的最低值，与日本政府健康促进计划“健康日本21（第三次）”设定的每日350克的目标差距甚大，且男女摄入量均呈现下滑倾向。厚生劳动省负责人表示，将加强支援措施，以帮助人们达到目标摄入量。

该调查每年进行一次，2023年于11月实施。在随机抽取的6014户家庭中，共收到2921户家庭的回答。2020年和2021年受新冠疫情影响，均未进行调查。

结果显示，20岁及以上人群的蔬菜摄入量平均为每日256克，这是自2001年以来采用了与当前相同的“蔬菜”食品分类后，摄入量最低的一次。按年龄段来看，20多岁的人群摄入量最少，随着年龄的增长，摄入量逐渐增多。在所有年龄段中，每日摄入量达到350克以上的均不足三成。

此外，吸烟率为15.7%，高于2022年的历史最低值14.8%。身体质量指数（BMI）超过25的肥胖者，男性占31.5%，女性占21.1%，两者均与2022年基本持平。



厚生劳动省（东京都千代田区）

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