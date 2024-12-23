禁止“自毁式销售”，自费完成销售指标或构成权力骚扰

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据11月25日消息，日本厚生劳动省将加强针对“自毁式销售”的措施，即员工签订不必要的合同，以自费形式来完成销售指标。基于《劳动政策综合促进法》的指导方针中明确指出，自毁式销售或构成权力骚扰，敦促企业采取应对措施。

有关“自毁式销售”，以往出现过汽车经销商员工被迫签订汽车保险合同或互助合同、便利店店员自费购买店里未售出的圣诞蛋糕、餐饮业员工被迫承担因顾客点单错误而出现的损失等案例。

厚生劳动省明确表示，符合以下三个条件的行为将被视为权力骚扰：(1)基于上下级关系的语言或行为；(2)超出了必要且合理的业务范围；(3)损害劳动者的工作环境。如果被认定为权利骚扰，企业则有义务采取相应对策。

关于“自毁式销售”，日本政府已于6月在内阁会议上通过了包含强化相关对策在内的规制改革实施计划。在厚生劳动省的劳动政策审议会（厚生劳动大臣的咨询机构）的讨论中，委员们已就此达成共识，或在年底可正式决定将相关措施写入指针。



厚生劳动省（东京都千代田区）

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