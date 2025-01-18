多部日本电影在中国热映 日影翻拍作品夺得票房榜第一

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（时事社北京）日本电影在中国持续热映。在进口电影配额制等市场环境大背景下，2024年4月上映的宫崎骏动画电影《你想活出怎样的人生》跻身中国2024年度票房榜第10名。此外，翻拍自日本电影的新作也收获人气，亦有部分经典作品重映，引发广泛关注。

中国解除了严格的新冠疫情防控政策后，2023年以来，日本电影在中国市场接连收获票房佳绩。同年3月上映的新海诚导演作品《铃芽之旅》，刷新了日本动画电影在中国的票房纪录；次月上映的《灌篮高手 THE FIRST SLAM DUNK》，在各地影院的零点首映场吸引了50万观众。2024年4月配合清明假期上映的《你想活出怎样的人生》，总票房达到7.91亿元。票房分析网站“猫眼专业版”显示，进入年度票房榜前十的外国电影仅有两部。

近年来，中国积极推动国产电影发展，加强文化软实力建设，培养爱国情怀。外国电影进入中国市场时需通过审查，且每年可引进的外国电影数量设有限额。据中国国家电影局等统计，疫情前外国电影票房占年度总票房的约4成，但这一比例在2020-2023年期间降至1成左右。据日本贸易振兴机构（JETRO）北京事务所统计，在日本电影上映数量较少的年份，仅停留在个位数。据悉，由于动画作品预期收益确定性较强，因而成为主流。亦有日中相关人士表示，“希望观众能看到更多反映日本实际面貌的真人电影。”

另一方面，2024年电影票房冠军是翻拍自日本电影《百元之恋》的《热辣滚烫》。该片讲述女性拳击手的奋斗故事，引发了各年龄层女性的广泛共鸣。

此外，2024年12月6日，日本导演是枝裕和的《如父如子》在日本上映11年后，首次登上中国大银幕。有官媒评价称，“这是一部聚焦亲子情感交流，深入探讨伦理问题的作品”。中国社交媒体上也涌现出大量“令人感动”的评论。



2024年4月3日，北京一家电影院中张贴的动画电影《你想活出怎样的人生》海报



2024年12月12日，在北京一家电影院拍摄的《如父如子》海报

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