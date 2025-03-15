即便感觉“睡眠充足”，其实亦非尽然

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筑波大学国际综合睡眠医科学研究机构主任柳泽正史教授带领的研究团队在1月14日发布的调查结果中称，睡眠时间和质量的自我评估与基于脑电波测定等手段检测分析的结果之间往往存在差异。研究人员在观察中发现，超过四成自我感觉“睡眠充足”的受访者其实睡眠不足。研究团队表示，仅凭自述报告难以正确判断睡眠状态，客观检测具有重要意义。

此调查的对象人群为日本国内从未接受过睡眠障碍治疗的共计421名20到79岁的民众。研究人员向他们询问了关于睡眠时间和质量的问题，并测量了受访者在家中睡觉时的脑电波和血氧饱和度。之后，研究人员对受访者的自我评估与医生基于数据的评估之差异进行了分析。

结果显示，表示睡眠时间“充足”的受访者中，大约45%其实可能睡眠不足。而自诉存在“睡不着”等失眠情况的人中，大约66%并没有客观问题。

另外，按受访者对睡眠质量的自述，将他们分成从“满意”到“很不满意”的四组，调查了疑似存在“睡眠呼吸暂停综合征（SAS）”这种睡眠障碍疾患的人员比例。结果发现，自诉对睡眠质量“满意”的受访者中，大约40%的人疑似患有SAS（含轻度），各个组别中，都有20%左右的人患有需要治疗的中度以上SAS。

柳泽教授指出：“目前尚不清楚客观数据与自我评估之间出现差异的原理。而自身感受的睡眠状态并不可靠。希望大家能对自己的真实睡眠状态做一次客观检测。”

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