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鉴于大米价格的持续飙升，日本政府开始投放储备大米。全国农业协同组合联合会（JA全农）于3月18日在埼玉县内某保管仓库接收了上周中标的储备大米。这是日本政府首次为消除历史性高米价背后的流通障碍而投放储备大米。经过收购、批发等环节，预计最快3月下旬可进入到超市等商店，此举能否遏制零售价格的升势将成为关注焦点。

日本政府决定总共投放21万吨大米，首轮竞拍中标的大约14万吨大米中的一部分已经开始交给收购商。18日上午，JA全农中标的30公斤装400袋储备大米，由叉车从埼玉县的保管仓库陆续搬出并装载到了大型卡车上。

当日下午，卡车抵达该县的碾米厂。储备大米在这里被拆袋取出并转移到米槽中，经碾磨后交付交易商。JA全农米谷部部长藤井晓在接受采访时强调：“我们将全力以赴尽快送到消费者面前。”同时他还表示说：“所谓储备大米只是制度上的划分概念，和一般流通的大米没有任何区别。希望大家放心食用。”



从保管仓库运出的政府储备大米，18日上午，埼玉县



政府储备大米在碾米厂被拆袋倒出，18日下午，埼玉县



在碾米厂拆袋取出的政府储备大米，18日下午，埼玉县

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